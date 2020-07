Moustique tigre : que faire si vous vous faites piquer ?

publié le 06/07/2020 à 17:10

Cet été, la plupart des Français partiront en France, pour ceux qui ont la chance de prendre des vacances, ou resteront chez eux. Dans tous les cas, il pourrait arriver que vous vous fassiez piquer par un moustique tigre. 58 départements sont colonisés par cet insecte, selon le ministère de la Santé.

Seules deux régions métropolitaines restent épargnées : la Bretagne et la Normandie. Si l'on tient compte des anciennes régions administratives, on peut ajouter le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et la Franche-Comté. Le reste de la France est concerné.

Si vous êtes piqué, il faut d'abord identifier s'il s'agit bien d'un moustique tigre. L'insecte fait moins d'un centimètre, mais porte des rayures noire et blanche très reconnaissables. Si vous n'avez pas vu l'auteur de la piqûre, sachez que celles du moustique tigre sont plus douloureuses et provoquent des démangeaisons plus fortes.

Au moindre doute, un geste simple : il faut désinfecter correctement la piqûre. Il n'y a que peu de risque que le moustique tigre, en France, vous transmette la dengue ou le chikungunya. Mais une désinfection rapide réduit encore davantage ce risque.