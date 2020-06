Déconfinement : les ventes de champagne ont explosé la semaine du 11 mai

publié le 05/06/2020 à 09:37

C'est une des conséquences inattendues liée au déconfinement. La semaine du 11 mai, les Français ont fait sauter les bouchons et les ventes de champagne ont progressé de 74%. De nombreux habitants ont donc voulu célébrer les retrouvailles avec les amis et la famille, puisque les restrictions de déplacement ont été allégées à partir de cette date.

Les ventes d'alcool ont également progressé, cette semaine là, de 23% au total, selon les chiffres de Nielsen. Un rebond spectaculaire, mais à confirmer dans la durée, après un véritable plongeon pendant le confinement. "Les ventes de champagne, c'est le baromètre du bonheur des Français", disent les producteurs de ce vin pétillant selon lesquels le moral de leurs concitoyens s'est donc nettement amélioré.

Pendant le confinement, la consommation totale d'alcool avait pourtant sévèrement chuté, à cause de la fermeture des bars, restaurants, boites de nuit et autres lieux publics. Dans cette baisse importante, le champagne n'a pas été épargné et a particulièrement trinqué. En 2020, les ventes pourraient donc plonger d'un tiers, c'est à dire de 100 millions de bouteilles, par rapport à 2019. Une catastrophe sans précédent pour les viticulteurs et les exploitants, qui pourraient perdre 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires, sur 5 milliards.

Des restrictions de production prolongées après 2020 ?

La situation est d'autant plus problématique qu'il y a plus de trois années de production en stock, soit plus d'un milliard de bouteilles. C'est une inversion de tendance complète, par rapport à des années éblouissantes, où la demande mondiale n'a quasiment fait que progresser. Au point que l'AOC champagne avait décidé d'augmenter les surfaces homologuées, pour la première fois depuis 1927.

Aujourd'hui, il y a 34.000 hectares, avec 319 crus de champagne en France, qui sont répartis sur cinq départements : la Marne, l'Aisne, la Seine-et-Marne, l'Aube et la Haute-Marne. Les producteurs vont donc limiter la mise en bouteille de la future récolte, de façon à ne pas inonder le marché.

Les restrictions de production pourraient quant à elles se prolonger au-delà de 2020, le temps de retrouver une demande normale. De leur côté, les maisons de champagne craignent par dessus tout les baisses de prix et la multiplication des promotions, qui mordent sur leurs sur leurs profits tout à fait conséquents.

4.000 salariés concernés en France

En France, il y en a une centaine de maisons de champagne, avec quatre mille salariés, qui ont un statut social spécial datant de l'avant guerre. Il y a eu un mouvement de concentration important depuis 30 ans, avec en tête du classement le groupe LVMH, qui possède Moët, Dom Pérignon, Ruinart, Mercier, Veuve Clicquot. Il y a aussi la maison Laurent Perrier, celle de Pommery Vranken, ou bien encore Mumm, qui appartient au groupe familial Pernod-Ricard.

Il est toutefois certains que les ventes de champagne vont repartir à la hausse. Bernard Arnault, le fondateur et dirigeant de LVMH, dit ainsi, lorsqu'on compare son groupe aux géants de la technologie américaine : "Le champagne est éternel. Facebook, ça reste à prouver". On peut penser qu'il n'a pas tort.