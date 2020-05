Coronavirus : une piqûre de moustique peut-elle transmettre le Covid-19 ?

publié le 07/05/2020 à 06:57

Doit-on craindre une contamination au Covid-19 en cas de piqûre de moustique ? À l'approche de l'été et alors que le moustique tigre est désormais actif et implanté dans plus de la moitié du territoire français, l'inquiétude est légitime.

Il n'existe pourtant aucun risque : ces insectes ne peuvent pas transmettre pas le coronavirus. En effet, contrairement à d'autres virus comme le Zika ou la dengue qui se transmettent par le sang, le Covid-19 se propage par voies respiratoires. Ce sont les gouttelettes qu'une personne infectée génère en toussant ou en éternuant qui sont susceptibles de vous contaminer. Ainsi, puisqu'il piquent, les moustiques transmettent les maladies par le sang et ne peuvent donc pas transporter le coronavirus.

Par ailleurs, les moustiques ne peuvent transmettre le Covid-19 car ils sont capables de le digérer. Or, comme l'expliquent des entomologistes de l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, pour qu'un moustique puisse transmettre un virus, il faut que ce dernier puisse résister à la digestion.

Attention toutefois aux éventuelles piqûres de moustique-tigre. Si le risque d'être contaminé par le Covid-19 est nul, l'insecte peut véhiculer des maladies tropicales telles que la dengue, le chikungunya ou le virus Zika. En France métropolitaine, 674 cas importés de dengue, 57 cas importés de chikungunya et 6 cas de Zika ont été déclarés en 2019.

La nouvelle carte 2020 de la présence de ce moustique en France a été révélée par le site Vigilance-Moustiques, avec six nouveaux départements placés en vigilance rouge. La Charente, le Cher, la Loire-Atlantique, les Yvelines, les Deux-Sèvres et Vienne ont ainsi rejoints les 51 départements dans lesquels le moustique tigre était déjà implanté et actif en 2019. Au total, la France compte désormais 57 départements en vigilance rouge, auxquels viennent s'ajouter 10 départements en vigilance orange, contre 15 en 2019.