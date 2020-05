Le moustique tigre se répand de plus en plus en France

publié le 24/05/2020 à 04:19

Il est de retour ! Avec les beaux jours, le moustique tigre se répand en France. 58 départements sont déjà en vigilance rouge ce samedi 23 mai selon le site Vigilance Moustiques. Ses pâtes et son corps sont zébrés de noir et de blanc, il est en général plus petit que le moustique commun et véhicule de nombreuses maladies.

Le moustique tigre est vecteur des virus de la dengue, du chikungunya et du Zika. Ce sont les femelles qui piquent la journée, pour se reproduire. Comme chaque année, le site Vigilance Moustiques publie une carte du moustique tigre département par département à partir de données officielles.

Ce samedi, c'est plus de la moitié du pays, à savoir 58 départements, principalement du sud de la France, qui sont placés en vigilance rouge. Cela signifie que le moustique tigre y "est déclaré officiellement implanté et actif". Neuf autres départements sont en vigilance orange, c’est à dire que le moustique "y a été intercepté ponctuellement dans les 5 dernières années", précise le site.