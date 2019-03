Michel Cymes vous présente ameli.fr, le site de l'Assurance maladie

publié le 26/03/2019 à 09:48

Ameli.fr célèbre son vingtième anniversaire et a réussi à s'imposer auprès de 30 millions d'assurés sociaux depuis cette année. Autrement dit, 3 personnes sur 4 connaissent ce site en France même si tout le monde n'est sans doute pas parvenu à exploiter toutes ses ressources.



En effet, Ameli.fr est très utile pour avoir un suivi de ses dépenses de santé mais aussi pour connaître ses droits et s'informer sur de nombreuses maladies. Si les trois-quart des familles françaises disposent d'un compte, un quart n'en bénéficie pas, ce qui peut être préjudiciable.

En effet, les consultations du site sont très utiles et permettent de savoir en temps et en heure où en sont vos remboursements, qu'il s'agisse des médicaments ou des indemnités journalières pour arrêt de travail. Si votre mutuelle vous demande des précisions, il vous est possible de télécharger un historique attestant de votre bonne foi.

Ameli.fr vous permet également de trouver le bon médecin au bon prix. Pour la majorité d'entre nous, le bon médecin est celui qui ne fait pas de dépassements d'honoraires et ce site vous permet que vous disposiez d'un annuaire électronique qui recense tous les médecins en fonction de différents critères comme le lieu, la spécialité, le prix et les horaires.



Dans le cas où vous auriez perdu votre carte vitale, avez besoin d'une carte européenne d'assurance maladie ou voulez savoir si vous avez droit à la CMU complémentaire, ameli.fr est toujours là pour vous aider dans vos démarches liées à votre santé.