Érections douloureuses : origine, traitement, Michel Cymes nous dit tout

publié le 21/03/2019 à 11:33

Hier à 21h 58 précisément, le printemps, saison des amours, a fait son grand retour. Michel Cymes en profite pour expliquer et donner quelques conseils sur les érections douloureuses. Un sujet dont il faut se préoccuper, pour lequel il faut consulter et traiter.



Une érection douloureuse peut être due à une fracture des corps caverneux, les corps qui se remplissent de sang durant l’érection. Concrètement, il peut arriver, au cours d’un rapport sexuel, que le pénis dévie de sa route et, emporté par son élan, aille s’écraser contre le pubis de la partenaire. Parfois même, on entend un petit craquement et la verge présente un hématome. On parle alors de fracture, bien qu’il n’y ait pas d’os à l’intérieur du pénis. Voici le scénario le plus répandu.

Autre cause possible : le priapisme. Est priapique toute personne qui a une érection qui dure plus de 4 heures en l’absence de stimulation sexuelle. S’il y a stimulation, 4 heures, ça n’est plus du priapisme, c’est un exploit. Ce type d’érection sans raison et sans fin est souvent douloureuse et peut déboucher sur des lésions irréversibles à l’intérieur du pénis.

Faut-il consulter dès la première alerte ?

Il est urgent de consulter, dès la première alerte. Crise de priapisme et fracture des corps caverneux doivent vous conduire immédiatement chez l’urologue. Il pourra, au choix et en fonction du diagnostic posé, vous injecter un médicament dans les corps caverneux, y réaliser une ponction ou encore inciser le fourreau de la verge pour suturer l’intérieur. En cas d’incision, vous devrez mettre un bémol à votre vie sexuelle : pas de rapports sexuels pendant au moins 1 mois et demi.

Y a-t-il d'autres scénarios qui exigent une consultation ?

Il existe d'autres causes de l'érection douloureuse qui peuvent conduire à une consultation. En effet, la douleur peut survenir à cause d’un phimosis ou de la maladie de Lapeyronie, relativement technique à expliquer. Enfin, la dernière et la plus spectaculaire cause : la rupture du frein. Le frein, c’est ce qui relie le prépuce au gland. S’il est trop court, il peut se déchirer. Dans ce cas, l’urologue peut être amené à réaliser une plastie, c’est-à-dire à le rallonger.