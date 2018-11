publié le 30/11/2018 à 13:01

L'Assurance maladie met en garde contre une arnaque à la carte Vitale. Elle alerte sur les emails demandant les informations personnelles de l'assuré(e) : prénom, nom, numéro de sécurité sociale afin de renouveler sa carte Vitale. Ces emails indiquant qu'une nouvelle carte Vitale est disponible sont une tentative de hameçonnage pour récupérer des informations personnelles. "L'Assurance maladie est formelle, il n'y a pas de nouvelle carte Vitale", souligne nos confrères de franceinfo.



"L’Assurance Maladie ne demande jamais la communication d’éléments personnels (informations médicales, numéro de sécurité sociale ou coordonnées bancaires) par email en dehors de l’espace sécurisé du compte ameli", précise-t-elle sur son site.

La Sécurité sociale donne également des conseils pour ne pas se faire piéger : elle n'écrit jamais en rouge dans les emails, n'utilise pas non plus de référence dossier et ne demande jamais de validation de remboursement. Enfin, l'Assurance maladie ne se présente pas comme un service client.