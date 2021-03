publié le 18/03/2021 à 08:34

Je vous dis régulièrement qu’il faut soigner sa mastication pour mieux digérer. Je le répète aujourd’hui : lorsqu’ils sont finement broyés, les aliments stationnent moins longtemps dans l’estomac dont le boulot, c’est le cas de le dire, est mâché. Par ailleurs, la digestion n’est pas qu’une affaire d’estomac. Elle met aussi à contribution le cerveau.

Je m’explique. Si vous prenez le temps de bien mastiquer, vous laissez suffisamment de temps au cerveau pour qu’il analyse ce que vous allez avaler (à commencer par la consistance de l’aliment) et en informe le tube digestif. Ça, c’est le B. A. BA.

Parce que la mastication présente plein d’autres avantages. Pour vos dents, pour votre poids et même pour la croissance des os de la face des enfants. La mastication a ceci de particulier qu’elle fait travailler les dents, la langue et les joues dans la plus parfaite des harmonies. Résultat : ça stimule les os et ça les aide à grandir comme il faut.

Et à ce propos, l’enjeu n’est pas négligeable quand on sait que 40% des 6-12 ans présentent des anomalies de la croissance faciale et de l’implantation des dents. Un coup c’est le maxillaire qui est trop étroit, un coup c’est la mâchoire qui est trop en arrière, un coup de sont les dents qui sont trop en avant. On a le choix. Voilà pourquoi il convient de sensibiliser les petits à l’importance de la mastication. S’ils adoptent les bons comportements dès le plus jeune âge, ça leur servira toute la vie.

Elle favorise le maintien du poids de forme

Une bonne mastication est aussi un atout santé quand on est adulte. Elle vous aide à maintenir votre poids de forme. Là encore, ça mérite une explication. Plus on mastique, plus on prend son temps. Plus on prend son temps, plus on reste à table. Et plus on reste à table, plus on laisse le temps nécessaire au cerveau pour, encore une fois, qu’il analyse la situation et ensuite informe l’organisme qu’il est rassasié.

Pour ça, le cerveau a besoin d’au moins 20 minutes. C’est pour ça que quand vous mangez vite, vous avez tendance à vous resservir alors que quand vous prenez le temps, vous ne repassez pas les plats.

Plus on mastique, plus on utilise de salive. Or, la salive joue un rôle utile à notre santé. D’abord, la salive contient de l’amylase. L’amylase est une enzyme utile pour digérer les sucres lents. Plus il y en a, mieux les patates sont préparées à être accueillies par l’estomac. Une mastication bâclée (donc avec peu de salive et peu d’amylase) et vous êtes bons pour une salve de rototos (et encore, le rototo, c’est la version soft du dérangement).

La mastication aide à protéger les dents

Ensuite, et ça on a tendance à l’oublier, la mastication s’apparente à un auto-brossage des dents. La salive contribue à éliminer la plaque dentaire et à protéger l’émail. Si vous mastiquer longtemps, le brossage dure plus longtemps.



Enfin, Vous serez d’autant plus enclin à mastiquer si vous consommez des aliments solides. Le piège, c’est de manger trop mou, ce qui, hélas ! , est une mode qui a tendance à perdurer. Le meilleur exemple est celui du pain de mie. Ça demande une mastication sommaire, ça colle aux dents, donc ça favorise la formation de tartre et ça donne, à l’arrivée, des dents mal implantées dans la gencive.