Les conseils de Michel Cymes pour bien reprendre le sport après une blessure

publié le 12/03/2021 à 09:11

Ce matin, on s'adresse aux sportifs ou plus précisément aux sportifs qui rongent leur frein pour cause de blessure. J’en connais qui disent qu’en ne faisant pas de sport, ils ne risquent pas de se blesser. Sur ce coup-là, ils n’ont pas tort. Mais ce n’est pas très charitable de leur part car ils n’imaginent pas la détresse du sportif blessé. Ne pas pouvoir bouger quand on a l’habitude de le faire, c’est pénible. Pour la personne concernée et, parfois aussi, pour son entourage. Elle n’a qu’une idée en tête : "Reprendre l’entrainement". Et qu’une seule question à vous poser : "Quand ?"

La réponse varie en fonction de la blessure. Vous imaginez bien. Mais mon propos, ce matin, c’est de dire aux blessés qu’il faut reprendre au bon moment. Car j’en ai vu qui, par impatience, ont repris trop tôt et se sont de nouveau blessé, ce qui a entrainé une période d’inactivité supplémentaire.

Quelles sont les règles d’or à respecter ? Il y en a quatre. Primo, quelle que soit la blessure, qu’elle concerne les tissus, les ligaments ou les os, on ne reprend jamais avant d’avoir cicatrisé.

Secondo, si le médecin vous parle de rééducation, vous faites de la rééducation. Et surtout, règle d’or dans la règle d’or, vous faites toutes les séances qui vous sont prescrites. Beaucoup s’autorisent à écourter l’étape de la rééducation parce qu’ils se sentent mieux et se trouvent suffisamment solides pour reprendre, ce en quoi ils se trompent.

Tertio, toute reprise consécutive à une blessure doit se faire moderato. Allez-y avec modération, progressivement. Sinon, risque de rechute. La quatrième règle d’or, c’est le respect des délais.

Quels délais pour quels types de blessures ?

J’ai envie de vous dire que le bon délai, c’est celui que vous indique votre médecin ! Mais je peux quand même vous donner des fourchettes. Une entorse, c’est entre 1 semaine et 3 mois. 3 mois, c’est pour l’entorse grave, celle où les ligaments sont déchirés. Et pour la reprise, je conseille le vélo ou la natation plutôt que le tennis, qui est une activité portante et vous expose à la récidive.

Le claquage, c'est trois mois. La cicatrisation est lente. Le savoir vous incitera peut-être à surveiller votre fatigue musculaire et à peaufiner votre échauffement. Parce qu’un bon échauffement préserve du claquage. Même chose pour feinter le lumbago. Échauffez-vous ! Sinon, vous en avez pour 10 jours à 2 semaines avant de reprendre, mais avec beaucoup, beaucoup de douceur.

Quel délai pour la tendinite ? Ça dépend de la tendinite. Si c’est un tennis elbow ou que ça se passe du côté de votre épaule, vous en prenez pour 2 à 3 mois d’inactivité. Si c’est le talon d’Achille, le tarif, c’est 3 à 6 mois. Et c’est d’autant plus rageant que la douleur peut disparaître rapidement mais ressurgir si vous reprenez trop précocement.

La blessure, pas une fatalité

Je poursuis. Une fracture, c’est 3 à 6 mois avant de remettre ses baskets. Une opération du genou, c’est très variable… Entre 1 mois (si c’est le ménisque) et 1 an (si vos ligaments croisés ont lâché).



Mais une fois qu’on a dit ça, je rappelle que la blessure n’est pas une fatalité. Surtout quand on prend le temps de s’échauffer (je le redis), qu’on veille à bien s’hydrater avant, pendant et après l’effort, qu’on ne mange pas n’importe quoi et qu’on ne se prend pas pour Usain Bolt quand on n’est que, au hasard, Michel Cymes. Je choisis de m’auto-citer pour ne choquer personne. Mais j’ai d’autres noms.