Michel Cymes : comment conserver des os solides ?

publié le 30/01/2020 à 10:00

Avec l'âge, notre squelette est forcément fragilisé. On a tendance à l’oublier mais l’os est un tissu vivant. Il a cette capacité étonnante de se régénérer tout au long de sa vie. Encore faut-il lui en donner les moyens en faisant un minimum d’exercice physique et en lui procurant sa ration de minéraux, d’oligoéléments et de vitamines.

Et dans le cas contraire, la destruction de l’os devient plus rapide que sa formation et c’est la porte ouverte à tout un tas de de désagréments, pour ne pas dire d’ennuis. Vous allez vous arrondir. Et un dos qui s’arrondit, c’est un dos qui risque de devenir douloureux. Dans la catégorie "ennuis", il y a bien évidemment les fractures : moins votre squelette est solide, plus le risque augmente. Si vous voulez des os solides, il ne faut pas passer à côté de 3 nutriments indispensables : le calcium, le silicium et la vitamine D.





Le calcium et les os, c’est une vieille histoire d’amour. Pourquoi ? Parce que le calcium est le principal constituant de l’os. Vous le trouverez dans les produits laitiers, les sardines, les fruits secs et les légumes verts comme le chou, le brocoli, le poireau ou les épinards. Mais le calcium, il ne suffit pas d’en manger.

Le calcium : un allié nécessaire

Il faut l’aider à se fixer sur les os. C’est pour ça que vous avez besoin, notamment, d’un bon apport en vitamine D. Elle, vous la trouverez dans les poissons gras (que je vous conseille de consommer 2 ou 3 fois par semaine, pas plus, à cause de certains métaux lourds qu’ils contiennent). Mais cette vitamine D, n’oubliez pas qu’elle vous attend aussi en plein air… Car elle a ceci de particulier que la peau la synthétise naturellement quand elle est exposée aux rayons de soleil.





Lui, il joue aussi un rôle dans l’assimilation et la fixation du calcium mais en plus, il aide à la minéralisation. Sauf que le problème, c’est que plus on vieillit, plus on a du mal à le stocker, ce satané silicium. Donc pour ne pas en manquer, ne lésinez pas sur les céréales complètes, les dattes et certaines eaux minérales qui se vantent d’en contenir.

Ce qui ne doit pas vous conduire à bouder d’autres aliments comme les légumineuses, les fruits de mer ou les amandes (riches en magnésium) ou encore l’oignon rouge, les baies et les câpres (riche en quercétine). Le magnésium et la quercétine constituent un plus pour la solidité de vos squelette.

En revanche, ses ennemis existent. On en citera deux faciles à éliminer : d'abord les sodas. Ces boissons sont truffées de phosphates qui gênent l’absorption du calcium par l’organisme. Et puis, bien sûr, le sel. A cause de lui, le calcium a plus de chance de finir dans vos urines que de profiter à votre organisme. Donc diminuez votre consommation et optez plutôt pour les épices si vous voulez relever un plat.