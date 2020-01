publié le 29/01/2020 à 08:50

C’est une maladie qui touche plutôt les enfants qui vivent en collectivité. Le syndrome pieds-mains-bouche, c’est l’une des stars des cantines, des piscines et des crèches. Dans tous ces endroits, l’enfant n’est évidemment jamais seul et il peut être amené à manipuler des objets ou de la nourriture souillés. Résultat : il fait la connaissance d’un virus nommé coxsackie, qui s’installe dans son organisme, y sommeille pendant quelques jours avant de se déclarer.

Je vous rassure, ce n’est pas grave. Votre enfant a de petits boutons rouges, devinez où ? Sur les pieds, sur les mains et autour de la bouche. D’où le nom : syndrome pieds-mains-bouche.

Si je m’attarde sur cette maladie, c’est parce que quand elle survient, beaucoup de parents pensent que leur enfant a la varicelle, une maladie qui, sans être catastrophique, est un peu plus éprouvante pour l’enfant.

Quelles différences avec la varicelle ?

Pour ça, il faut observer les boutons. Ceux de la varicelle ressemblent à des vésicules transparentes. Ils sont remplis de liquide et ils s’installent un peu partout : sur le torse, sur le cuir chevelu. Et ça démange.

Dans le cas d’un syndrome pieds-mains-bouche, les boutons sont moins invasifs et surtout, différence majeure, ils sont pleins. Si l’enfant souffre d’une forme agressive de cette maladie, les boutons peuvent déborder de la main ou du pied pour gagner le bras ou la jambe. L’enfant pourra aussi avoir des aphtes dans la bouche et, en conséquence, ne pas avoir faim.

Quel traitement contre cette maladie ?

Le seul remède, c’est la patience. Il faut attendre, environ une semaine. La guérison est spontanée. Vous n’avez donc pas besoin de consulter un médecin, sauf si votre enfant a de la fièvre ou, ce qui se conçoit, si la situation vous inquiète.



Pour le reste, vous pouvez soulager les symptômes avec un peu de paracétamol (en cas de fièvre) et surveiller ce que vous donnez à manger à votre enfant. Évitez les plats trop chauds, évitez les épices, privilégiez les yaourts et les compotes.

L'enfant est-il contagieux ?

L’enfant est contagieux, mais pas tant que ça. Avec le syndrome pieds-mains-bouche, le virus circule moins facilement qu’avec la varicelle. La transmission se fait au contact de selles infectées ou par la salive et les sécrétions nasales.



En conséquence, si bambino est malade, évitez les câlins trop rapprochés pour le réconforter et pensez à vous laver les mains avec application et régularité, y compris quand il est guéri.



Oui, parce que le virus reste présent dans les selles pendant 2 mois. Donc au moindre changement de couche et, a fortiori, au moindre contact avec les selles, méfiance. Mais vous me direz, d’une manière générale, syndrome ou pas, quand il y a des selles alentours, on redouble d’attention en matière d’hygiène. Enfin, je l’espère.