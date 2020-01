publié le 31/01/2020 à 09:19

Alerte à l'arnaque ce vendredi 31 janvier. On entend de plus en plus parler de ces cailloux censés faire des miracles : la lithothérapie. Ces cailloux, donc, par la grâce de leur seule énergie, supposée ou réelle, aideraient à combattre le cancer ou à prévenir les crises cardiaques.

En réalité, les vertus supposées de ces pierres qu’on vous vend sur internet ne reposent sur aucune étude scientifique sérieuse. On est là dans l’univers des pseudo-sciences, de la démonstration abracadabrantesque, de la croyance aveugle, de la preuve par le verbe.



On vous promet un meilleur karma mais comment mesure-t-on le karma ? Avec un karmamomètre ? L’histoire de la médecine est marquée par le charlatanisme et j’ai parfois du mal à comprendre qu’il puisse encore faire des dégâts alors que quand on s’adresse aux scientifiques et qu’on leur parle de lithothérapie, ils sont à deux doigts de s’étrangler.

"Aucune interaction possible entre les cristaux et le corps humain" Christian Chopin Partager la citation





Dans le Figaro, Christian Chopin, Directeur de recherche au CNRS, explique que le monde minéral est caractérisé par son inertie et qu’à la différence du monde vivant, il ne produit pas spontanément d’énergie (à l’exception des substances radioactives). Donc, dire que les minéraux ont des énergies bénéfiques ou qu’ils émettent des ondes spécifiques, c’est grotesque. "Il n’y aucune interaction possible entre les cristaux et le corps humain", certifie le chercheur.





Alors, le folklore des cailloux magiques au spa de l’hôtel où vous passez vos vacances, je ne suis pas contre. Mais de là à imaginer que l’améthyste va vous permettre de vous réconcilier avec votre patron, que l’émeraude renforce votre système immunitaire, que la cornaline va mater votre diarrhée ou que la calcédoine va vous débarrasser de votre bégaiement, il y a un pas que nombre de thérapeutes autoproclamés franchissent un peu trop rapidement à mon goût…



N’oubliez jamais que quand on vous parle de "pierres qui revitalisent", elles revitalisent surtout le compte en banque de ceux qui en font commerce…