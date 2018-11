publié le 10/11/2018 à 07:56

Un livre fait le point sur les connaissances en matière d'obésité, c'est Obésité, quand et comment faire appel à la chirurgie, de Sébastien Czernichow, publié chez Marabout. On propose beaucoup de régimes rapides, des chirurgies, mais quand quelqu'un est en excès de poids, c'est le travail d'une vie pour rester mince.



Il faut arrêter de penser à des régimes éclair et se dire que, même si on prend des grands moyens, comme une opération, ce qui compte, c'est toute la vie. Si vous avez l'habitude de manger très salé, entraînez-vous à manger sans sel pendant trois semaines et quand vous remettrez le sel, vous verrez que vous ne pouvez plus manger aussi salé.



Ce sont des tas de petits gestes, comme prendre son café sans sucre et arrêter de saler avant de goutter. Il faut se dire : "Si je décide de perdre du poids ce ne sera pas miracle mais c'est l'accompagnement, toute une vie, qui fera que je pourrais retrouver un peu la forme".

Ralentir le rythme

L'éducation est également importante. Dès l'enfance, il faut apprendre à ne pas manger trop vite. Quand on mange trop vite on grossit automatiquement. Il y a une bonne méthode quand on est à table : on mange vite et beaucoup et on s'arrête quand l'estomac est tendu et c'est le désastre.

Mais si on attend cinq vraies minutes au milieu d'un plat ou avant d'en reprendre, on a le temps de stimuler son centre de la satiété et là on a plus faim avant même de se resservir. Si on prend les bonnes habitudes pour apprendre à manger autrement, on sera protégé toute notre vie. C'est le parcours d'une vie et c'est très bien retracé dans ce livre.