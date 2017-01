Michel Cymes : "Le petit-déjeuner est bon pour tout le monde"

ÉDITO - Important pour les plus jeunes, le premier repas de la journée ne l'est pas moins pour les adultes.

Le petit-déjeuner est le premier repas de la journée. Il est sans doute le plus important, en tout cas pour les enfants. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, s'ils partent à l'école le ventre vide ils risquent de somnoler à un moment ou à un autre de la matinée. C'est le meilleur moyen de confondre le théorème de Pythagore avec le théorème de Thalès. Ce n'est déjà pas du gâteau en temps normal, imaginez donc avec des crampes d'estomac !



Ensuite, l'adolescent va craquer et avaler une barre de chocolat ou une friandise quelconque. Bref quelque chose qui, à force, va le faire grossir. Une étude australienne a consisté à suivre pendant vingt ans des jeunes de 9 à 15 ans. Ceux qui avaient tendance à zapper le petit-déjeuner ont développé un mauvais cholestérol, augmentant ainsi le risque cardiovasculaire.

Questions de bon sens

Ces conseils qui valent aussi pour les adultes ? Oui et non ! Non, dans la mesure où un adulte qui n'a pas faim le matin ne doit pas se forcer à manger. Cela étant dit, restant persuadé qu'il vaut mieux ne pas ignorer le petit-déjeuner (ne serait-ce que pour donner le bon exemple aux jeunes), les adultes qui se lèvent sans avoir faim devraient peut-être s'interroger sur leur mode de vie.



Les questions à se poser sont toujours les mêmes : "Est-ce que je ne mange pas trop le soir ?", "est-ce que je ne dîne pas trop tardivement ?", "Est-ce que je ne me lève pas trop tard ?", "Est-ce que je ne me couche pas trop tard ?", "Mon sommeil n'est-il pas de mauvaise qualité ?". C'est en répondant à ces questions de bon sens et en changeant les mauvaises habitudes que l'appétit matinal pourra revenir. En France plus qu'ailleurs, on a tendance à snober le petit-déjeuner.

Petit-déj', mode d'emploi

Le bon petit-déjeuner est celui qui vous apporte 20% des calories dont vous avez besoin pour réussir votre journée. Concrètement, il doit comprendre une boisson (thé, café, chocolat), des céréales (que vous trouverez aussi dans le pain ou les biscottes), un produit laitier (fromage blanc, yaourt, faisselle) et un fruit. Avec cela vous êtes paré.





Concernant le laitage, mettez-y le moins possible de sucre. Pour les fruits, si vous aimez les oranges, mangez-les en mastiquant plutôt que de les presser. C'est un peu plus contraignant, mais c'est bien meilleur pour votre transit.