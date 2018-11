publié le 05/11/2018 à 20:41

C’est l’un des grands défis sanitaires de demain : l’obésité infantile. En 2016, le monde comptait plus de 41 millions d'enfants en surpoids et ce phénomène irait croissant en atteignant de plus en plus les plus jeunes, selon l'Organisation Mondiale de la Santé. La vigilance est donc de mise.



Si votre enfant est en surpoids ou obèse entre 2 et 6 ans, il aura beaucoup de mal à retrouver une corpulence normale, selon une étude récente. Après avoir étudié les courbes de 50.000 enfants, ces chercheurs allemands ont tiré des conclusions éloquentes : 90% des adolescents en surpoids ou obèses aujourd'hui l'étaient déjà à l'âge de 3 ans.



Pour prévenir ce phénomène, il convient d'abord d’avoir un repère visuel. La silhouette de votre enfant doit s'affiner constamment entre 1 et 6 ans. À partir de 6 ans, il peut avoir quelques rondeurs, mais les kilos superflus sont censés disparaître d'eux-mêmes à l’approche de la puberté.



Si entre 1 et 6 ans votre enfant devient de plus en plus corpulent, il faut surveiller son indice de masse corporelle (soit le poids divisé par la taille, au carré). Le résultat vous indique, selon le sexe de votre enfant, s'il est dans la catégorie maigre, dans la norme, en surpoids ou obèse. S'il n'est pas dans la norme, il faut penser à consulter.

Des prédispositions à l’obésité

Tous les médecins s'accordent à dire qu'il y a une part génétique. Dans le ventre de la mère déjà, il peut y avoir des prédispositions, puisque 43,7% des adolescents en surpoids ou obèses aujourd'hui étaient déjà des fœtus plus gros que la moyenne pour leur âge gestationnel.



Les modes de vie et d'alimentation sont aussi en cause. En France, un tiers des enfants de 3 ans ont l'habitude de manger devant un écran. Face à une télévision ou une tablette, l'enfant ne va pas s'apercevoir qu'il n'a plus faim, il va continuer de manger et ainsi augmenter de 20% à 30% sa ration calorique.



Pour savoir quelles portions donner selon les âges ou bien comment équilibrer les repas des plus jeunes, le site www.mangerbouger.fr donne plusieurs conseils, parmi lesquels de faire faire une heure de sport par jour aux enfants.