Se vacciner, c'est sauver des vies. Ne pas se vacciner, ça peut être fatal. C'est le message que veut faire passer Johanna qui témoigne ce matin sur RTL. Elle est la première en France à mettre l'État en cause pour ne pas avoir rendu obligatoire la vaccination des soignants. En mai dernier, son père hospitalisé a succombé à la maladie. Pour elle, c'est une évidence : il a été contaminé par le personnel.

"Le 13 mars, mon père est entré à l'hôpital pour une fracture de la hanche, il a séjourné pas mal de temps, il a été testé plusieurs fois négativement par rapport au Covid. Il était également en chambre isolée parce qu'il était immunodéprimé et malheureusement il nous a quitté le 2 mai du Covid, au sein de l'hôpital par le personnel hospitalier car il n'avait pas le droit aux visites.

"Quand j'ai vu des docteurs en leur disant, 'est-ce qu'ils sont vaccinés, est-ce qu'ils sont testés ?' ils m'ont répondu que ce n'était toujours pas obligatoire en fait. Le docteur m'a appelée pour me dire qu'il était mort, je leur ai dit en criant : 'Vous avez tué mon père', c'est la première chose qui m'est sortie", confie Johanna. "C'est de leur faute, s'il n'avait pas été à l'hôpital il serait encore avec nous", regrette-t-elle.

"Je m'adresse à l'État premièrement, de rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, et également que les soignants aient un peu de bon sens. Ils n'ont pas été vaccinés, ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour l'épargner. Ils auraient pu se faire vacciner quand ils sont au contact de personnes à risques", plaide la jeune femme.

"J'espère que le gouvernement va rendre les choses obligatoires. Chaque jour de non-vaccination est un jour où des personnes meurent contaminées du Covid à l'hôpital", martèle Johanna. "Pendant plus d'un an on a fait super super attention, pour qu'au final il ait été tué par le personnel soignant là où il devait être soigné", conclut-elle.

À écouter également dans ce journal :

Emmanuel Macron - Le président s'exprimera ce lundi 12 juillet à 20 heures. Le chef de l'État annoncera probablement l'obligation vaccinale pour le personnel soignant, mais aussi une extension du passe sanitaire.



Euro 2021 - L'Angleterre reste maudite. L'Italie remporte l'Euro cette année, grâce à une victoire aux tirs au but face à une équipe anglaise qui avait pourtant ouvert le score à la 2e minute. Il s'agit du deuxième titre européen pour les Italiens, après celui de 1968.

Espace - Richard Branson a ouvert la voie au tourisme spatiale dimanche avec un vol de quelques minutes à bord de son vaisseau Virgin Galactic. Le milliardaire parle d'une expérience "unique dans une vie".