et Nicolas Scheffer

publié le 03/10/2019 à 08:18

Le paracétamol, le médicament le plus vendu en France, pourrait bientôt ne plus être disponible en libre-service dans les pharmacies. C'est en tout cas ce que recommande l'agence du médicament qui souhaite limiter les risques.

Pour le docteur Philippe Vella, directeur des médicaments antalgiques à l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), "quand on voit des médicaments qui sont directement accessibles à côté des biberons, ça banalise les médicaments et fait oublier que le médicament peut avoir des risques".

Le médecin souligne un second point. "Le fait de demander un médicament à un pharmacien, ça permet de favoriser le dialogue et de faire en sorte que le pharmacien puisse donner des conseils". Pour rappel, si vous devez prendre du paracétamol, ne dépassez pas 3 grammes par jour et laissez quatre heures entre chaque prise de comprimé.

