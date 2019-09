publié le 02/09/2019 à 07:53

On observe une recrudescence des morts liées aux opioïdes, en France. Ces anti-douleurs, détournés de leur utilisation, sont déjà un véritable fléau aux États-Unis. À, l'occasion de la Journée Mondiale de l'Overdose, le 31 août dernier, les médecins ont rappelé qu'il existe des traitements pour éviter la mort en cas d'overdose, mais ils sont difficiles à trouver.

10 millions de Français auraient déjà reçu des prescriptions pour des médicaments opioïdes. Ils représentent aujourd'hui plus de 20% des antalgiques vendus. Au départ destinés aux malades du cancer, le Tramadol, le Codoliprane, Lamaline et Fentanyl sont désormais utilisés pour soulager les douleurs musculaires, la lombalgie ou l'arthrose. Et sans réels contrôles, il est difficile de ne pas tomber dans l'excès. Depuis 4 ans, nous sommes passés d'une mortalité presque nulle à plus d'une centaine de décès liés à la prise d'opioïdes.

Afin d'éviter ce type de drame, les médecins recommandent la naloxone, une molécule qui bloque les effets des opioïdes en cas d’overdose. Deux médicaments existent, en spray ou en injection, cependant le premier n'existe qu'en milieu hospitalier, et le second est pratiquement introuvable en pharmacie.

