publié le 20/11/2018 à 11:09

Si votre enfant n'a jamais de rhume, c'est que ce n'est pas un enfant. C'est quelque chose de courant. Pour le contrer, pas besoin d'antiseptique, de suppositoire où de paracétamol, c'est le genre de réflexe à bannir. La meilleure chose à faire est d'avoir recours à un spray d'eau salée ou des dosettes de sérum physiologique. C'est la meilleure façon de gérer le problème pour les enfants de plus de 6 mois.



Pour ceux qui ont moins de 6 mois, ils n'ont pas encore le réflexe de respirer par la bouche. Il faut donc consulter rapidement. En revanche, si l'enfant est plus âgé, vous pouvez attendre quelques jours et ne consulter que si les choses ne s'améliorent pas. Si l'enfant tousse et n'a pas de fièvre, c'est souvent parce que les sécrétions nasales du rhume s'écoulent dans la gorge. Donc une fois de plus, vous pouvez effectuer plusieurs nettoyages par jour avec un sérum physiologique ou de l'eau salée.

De grâce, évitez les sirops, suppositoires, les poudres ou autres produits supposés miracles. Ils ne traitent pas la cause du problème et peuvent avoir des effets indésirables. Pour calmer la toux, le miel ne peut pas faire de mal et pour éviter que les glaires ne terminent dans la gorge, relevez la tête du lit de l'enfant.

Pensez encore et toujours à aérer la maison, 10 minutes matin et soir. Et si vous fumez, vous allez ailleurs ou mieux, vous en profitez pour arrêter.