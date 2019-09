Suicide d'une directrice à Pantin : les parents d'élèves interpellent le ministre

et William Vuillez

publié le 28/09/2019 à 20:29

Samedi 21 septembre, une directrice d'école de Pantin (Seine-Saint-Denis) a mis fin à ses jours dans son établissement après avoir écrit une longue lettre pour expliquer son choix. Six jours après la découverte du corps de Christine Renon dans le hall de la maternelle Méhul, les parents d'élèves de l'école ont adressé une lettre au ministre de l'Education nationale pour l'interpeller sur "un dramatique cri d'alerte".

Les parents d'élèves ont envoyé ce courrier, également adressé au recteur, ainsi qu'à l'inspecteur d'académie et de la circonscription. "Le geste de Christine Renon est porteur de messages clairs; nous vous demandons de les entendre et d'en prendre acte, et nous attendons un engagement fort en faveur des écoles de Pantin, des écoles de Seine-Saint-Denis, des écoles des zones sensibles", écrivent-ils dans cette lettre que l'AFP a pu consulter.

"En dehors de l'émotion, nous vivons l'événement qui secoue notre école aujourd'hui comme un tragique reflet de l'état des écoles de notre secteur et comme un dramatique cri d'alerte sur les conditions de travail des directeurs d'école", poursuivent-ils. Comme dans le courrier adressé par la défunte à plusieurs directeurs d'école de Pantin, les parents d'élèves pointent du doigt l'"instabilité d'un interlocuteur essentiel, l'inspecteur de l'Education nationale", un nouveau "en poste à chaque début d'année scolaire".