publié le 08/07/2020 à 08:05

Éric Dupond-Moretti a consacré son premier déplacement de garde des Sceaux à la prison de Fresnes, l'une des plus vétustes de France. Au cours de sa passation de pouvoir avec Nicole Belloubet, il a tenu à mettre les choses au point : il veut être un ministre du dialogue. "Je ne fais de guerre à personne", a-t-il lancé à l'adresse des magistrats qui voient dans sa nomination, précisément, une "déclaration de guerre". Son grand projet, c'est la réforme du parquet.

Un défi de taille, donc, pour Éric Dupond-Moretti. Beaucoup d'ambition pour quelqu'un qui ne voulait même pas devenir ministre. L'été dernier, le nouveau garde des Sceaux expliquait à Alba Ventura qui l'interrogeait sur le sujet, qu'il "déteste le pouvoir". "Je m'en défis, d'ailleurs je n'ai jamais accepté de décoration même si on m'en a proposé (...). Jamais personne ne me proposera le ministère de la Justice, ce serait trop clivant. J'imagine que les syndicats de magistrats réagiraient avec véhémence", avait-il déclaré.

Éric Dupond-Moretti estimait qu'il n'avait "rien à faire en politique". "Il faut en avaler des couleuvres pour faire de la politique. Et je suis un libre-penseur : je ne peux pas m'inscrire dans un moule collectif", avait-il conclu.

À écouter également dans ce journal

Bayonne - Un conducteur de bus a été tabassé à mort : Philippe Monguillot, la victime, avait refusé la montée à un passager sans ticket et sans masque. Il est en état de mort cérébrale. Deux hommes devraient être mis en examen aujourd'hui pour tentative d'homicide involontaire.

Remaniement - Jean Castex a surpris tout le monde hier, mardi 7 juillet. Le Premier ministre s'est invité au Ségur de la Santé et il n'est pas venu les mains vides. Il a proposé sept milliards et demi d'euros pour revaloriser les salaires des soignants, hors médecins. C'est un milliard de plus que la semaine dernière.

Baccalauréat - C'est tout simplement du jamais vu : le Bac 2020 explose les taux de réussite. 91,5% avant le rattrapage, c'est presque 14% de plus que l'an dernier. Il y a très peu de recalés, 2,7% et ils sont aussi beaucoup moins nombreux à passer les oraux de rattrapage qui débutent aujourd'hui.