publié le 07/07/2020 à 19:04

Avant même le premier conseil des ministres post-remaniement autour d'Emmanuel Macron à l'élysée, ce mardi 7 juillet été marqué par la passation de pouvoir au ministère de la Justice entre Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti. L'ancien avocat pénaliste a clairement affiché ses ambitions et endossé ses habits de ministres.

"Ce moment est pour moi vertigineux et j'appréhende cette tâche avec humilité mais maintenant pour moi, la parole est aux actes" a déclaré Éric Dupond-Moretti en ajoutant qu'il sera "un garde des Sceaux de sang mêlé" et que son ministère "sera aussi celui de l’antiracisme et des droits de l’homme".

Le ministre a donc défini sa feuille de route vers 2022, qui se veut ambitieuse avec une montagne de réformes à lancer ou poursuivre comme la PMA ouverte aux couples de femmes, la justice des mineurs mais aussi l'indépendance de la Justice à travers une réforme du parquet.

Alors que le nouveau Premier ministre Jean Castex a fait part de sa volonté d’aller au bout de la réforme des retraites, Éric Dupond-Moretti devra également parvenir à renouer le dialogue avec les avocats, vivement opposés à cette réforme, avec des mouvements de grève et une forte mobilisation lors de manifestations. Il aura également pour mission de maintenir les chiffres de la population carcérale, qui ont fortement diminué durant le confinement.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Trois militantes Femen ont manifesté ce mardi 7 juillet devant le palais de l’Élysée à Paris en scandant "remaniement sexiste". Elles ont été rapidement évacuées par les forces de l'ordre.

Société - 740.600 élèves ont été officiellement informés de leur note du baccalauréat ce mardi 7 juillet par voie électronique, voire par affichage. Les rattrapages ont lieu mercredi et jeudi pour ceux ayant une note comprise entre 8 et 10.

International - Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif au coronavirus. Depuis le début de la pandémie, il n'a cessé de minimiser la gravité de la maladie qui a déjà fait 65.000 morts dans son pays, participant sans masque à plusieurs événements publics.