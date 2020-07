publié le 07/07/2020 à 23:29

À Bayonne, l'émotion est toujours aussi forte, deux jours après l'agression d'un chauffeur de bus, qui se trouve actuellement en état de mort cérébrale. Ses trois filles, Marie, Manon et Mélanie ont exprimé leur détresse et leur colère : "C'est mon père, on ne se le disait jamais mais on s'aime et aujourd'hui on nous l'enlève", confie l'une d'elle au micro de RTL.

"C'est dur, c'est toute ma vie mon papa et il ne connaîtra pas ce que c'est d'être grand-père, il ne nous verra pas vieillir et il ne nous accompagnera pas à l'autel pour nous marier. Ce sont des choses qui me brisent et me tuent", confie une autre de ses filles qui ajoute : "L'une des plus grosses parties de moi s'en est allée avec lui".

Les gardes à vue des quatre agresseurs suspectés dans cette affaire ont été prolongées dans la soirée de ce lundi 6 juillet. Les collègues de la victime, très affectés par ce passage à tabac, n'ont toujours pas repris le travail sur le réseau de la ville basque et ses alentours.