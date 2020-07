VIDÉO - Emmanuel Macron félicite les nouveaux bacheliers sur TikTok

publié le 07/07/2020 à 16:39

En ce jour de fête pour les nombreux élèves de Terminale qui ont obtenu leur baccalauréat ce mardi 7 juillet, Emmanuel Macron a tenu à féliciter les bacheliers à sa manière, en se créant un compte, pour l'occasion, sur le réseau social TikTok.

Dans une vidéo de près d'une minute, le chef de l'État s'adresse aux élèves dont l'année scolaire a été fortement perturbée par la crise du coronavirus : "Vous avez vécu une année hors-norme, celle de l'épidémie, des semaines et des semaines passées chez soi, où on vous a privé de fréquenter vos amis, d'étudier normalement. Votre génération a devant elle un monde à inventer, plus fort, plus solidaire, plus écologique."

Emmanuel Macron a conclu son message en appelant les élèves à "profiter" et "fêter le baccalauréat" et en leur souhaitant "bon courage" pour la suite de leurs études. Cette première vidéo du président de la République sur ce réseau social très prisé de la jeune génération pourra sans doute en appeler d'autres en vue d'élargir sa communication, à l'approche de la présidentielle de 2022.