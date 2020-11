Présidentielle américaine : comment en est-on arrivé à cette situation ?

publié le 06/11/2020 à 07:01

À année exceptionnelle, élection exceptionnelle. 2020, c'est l'année Covid, donc l'élection américaine et la campagne, ont été tout à fait perturbées par la Covid. Il y a eu des primaires au printemps et les républicains et les démocrates se sont très vite rendus compte qu'il y aurait des problèmes et ont anticipé le fait que le jour du vote serait compliqué. Ils ont donc voulu éviter un scénario catastrophe où les bureaux de vote auraient été surchargés ou des gens qui n'auraient pas pu voter.

Très tôt dans l'été, les démocrates ont donc essayé de convaincre leurs électeurs de voter de manière anticipée, ce qui n'est pas du tout exceptionnel aux États-Unis. Les démocrates ont plutôt réussi leur coup. Donald Trump avait déclaré le 17 août dans le Wisconsin : "La seule raison pour laquelle je vais perdre, c'est qu'ils vont essayer de truquer l'élection".

Dans trois États, qui sont d'ailleurs les trois États importants de cette élection comme celle de 2016, Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin, les républicains se sont battus pour que la masse de votes anticipés qui allait arriver ne soit pas comptée avant le jour de l'élection, contrairement par exemple à la Floride.

En voyant les résultats arriver, on sait que si les républicains ne s'étaient pas battus pour empêcher le décompte en amont, Joe Biden aurait été désigné président mercredi à 6 heures du matin. On aurait échappé à ce spectacle et à tous ces commentaires.