VIDÉO - Coronavirus : Zlatan Ibrahimovic lance un appel aux dons en Italie

publié le 18/03/2020 à 22:03

Le monde du sport dans son ensemble se mobilise pour endiguer l'épidémie de coronavirus. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic, qui évolue désormais à l'AC Milan, a annoncé ce mercredi 18 mars sur son compte Instagram qu'il lançait une collecte de fonds à destination des hôpitaux en Italie, pays européen le gravement plus touché par cette crise sanitaire.

"L'Italie m'a toujours tant donné et, en ces temps dramatiques, je veux rendre encore plus à ce pays que j'aime" a indiqué le meilleur buteur de l'histoire de la sélection suédoise (62 buts) qui a décidé de créer une collecte de fonds pour les hôpitaux Humanitas. À l'heure actuelle, celle-ci a déjà récolté plus de 140.000 euros. "Ensemble, nous pouvons vraiment aider les hôpitaux, les médecins et infirmières qui travaillent chaque jour de manière désintéressée pour sauver nos vies" a-t-il également souligné à ses quelques 41,9 millions de followers.

Ce mercredi 18 mars, l'Europe recensait au moins 3.421 morts en raison du coronavirus, soit plus qu’en Asie (3.384) où la Chine est le berceau de la pandémie. À elle seule, l'Italie déplorait 2.503 décès.