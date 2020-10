publié le 29/10/2020 à 07:01

"La deuxième vague sera sans doute plus meurtrière que la première" d'après Emmanuel Macron. Les mesures prises récemment, comme le couvre-feu, ne suffisent plus. Le chef de l'État reconfine tout le pays dès ce jeudi minuit et demande aux Français de rester à nouveau à la maison.

"Ce nouveau confinement ne réussira que par la mobilisation de tous. Et chacun a son rôle à jouer. (…) Restez au maximum chez vous". C'est donc le retour de l'attestation. "Il faut donner un coup de frein brutal à l'épidémie", a répété le président. Voilà la stratégie pour aider les soignants à supporter cette deuxième vague. Les derniers chiffres sont déjà alarmants.



Deux caps symboliques ont été franchis. 20.000 personnes sont désormais hospitalisées pour des cas de Covid et 3.000 sont en réanimation. Au rythme actuel, à la mi-novembre il y aura 9.000 patients en réanimation, a expliqué Emmanuel Macron.



Aujourd'hui, seuls 5.800 lits sont disponibles. Le gouvernement espère pouvoir porter cette capacité à 10.000. Il faut donc donner un coup de frein brutal a l'épidémie. Sinon les médecins vont devoir trier les malades et choisir entre des accidentés de la route et des malades du Covid.

Le président a parlé des autres stratégies possibles : laisser circuler le virus, on aurait à terme 400.000 morts, confiner seulement personnes âgées mais le virus touche aussi les jeunes, pousser les murs des hôpitaux, augmenter sans fin les lits en réanimation, le matériel existe mais il faut des bras, former des gens, il faut des années...

Le personnel soignant ne peut plus être recruté dans d'autres régions ou d'autres pays car tout le monde est touché. Donc on bloque la circulation du virus pour soulager les hôpitaux, redescendre à 5.000 cas par jour et attendre, tenir jusqu'au vaccin, qu'Emmanuel Macron espère l'été prochain.

À écouter également dans ce journal

Éducation nationale - Emmanuel Macron a décidé de laisser les écoles ouvertes malgré le confinement. Les parents n'auront pas à additionner télétravail et école à la maison. Cela évitera le décrochage scolaire, surtout au collège et au lycée.



Économie - Les petits commerçants vont devoir baisser le rideau pendant le confinement. Côté syndicats, le fonds de solidarité qui monte à 10.000 euros pour les commerçants semble insuffisant. La CFDT demande l'augmentation des minimas sociaux et l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans.

Football - Le PSG a pris les trois points mercredi soir en Ligue des champions en s'imposant 2-0 sur la pelouse du Basaksehir Istanbul. Le jeune attaquant italien Moise Kean a inscrit deux buts. Gros point noir de la soirée : la sortie de Neymar sur blessure (cuisse gauche).