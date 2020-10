publié le 28/10/2020 à 20:54

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 28 octobre un reconfinement alors que la situation épidémique en France est fortement dégradée. Après l'allocution présidentielle, le député La France insoumise Adrien Quatennens a fustigé la politique du gouvernement. "Il fallait mettre en place une économie de guerre", a-t-il estimé sur RTL.

"Nous allons respecter la discipline sanitaire, cela va sans dire, a expliqué Adrien Quatennens. Mais dire qu'il faut être unis et solidaires, après la première vague, c'est compliqué. La France insoumise a déposé depuis la première vague 11 projets de loi, 5 plans complets, 4 guides, un rapport de 180 pages d'une commission d'enquête et M. Macron et sa majorité ont systématiquement tout balayé. Ils décident seuls."

"Emmanuel Macron nous avait dit le 14 juillet que nous serions prêts en cas de deuxième vague, a rappelé le député Insoumis. Mais qu'a-t-il fait depuis le mois de mai en matière de tests, de traçage et d'isolement pour éviter la situation actuelle ? On se pose la question. Nous luttons contre la Covid et des choix politiques désastreux."

"Il y a bien-sûr le virus, et le gouvernement n'était pas en état de le prévoir, mais après les errements de la première vague, il fallait organiser une planification. Sur le tester-tracer-isoler, il fallait mettre en place une économie de guerre. Depuis le mois de mai, malgré toutes les propositions faites par les oppositions, rien n'a été fait contre le virus."

Un vote favorable de la France Insoumise sur ces nouvelles décisions "n'est pas acquis". "Je pense que nous voterons contre", a prévenu Adrien Quatennens.