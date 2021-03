publié le 02/03/2021 à 18:56

D'un côté, des hôpitaux saturés, et de l'autre, un gouvernement qui hésite à reconfiner le pays, alors que le président Emmanuel Macron encourage à tenir encore entre 4 et 6 semaines. L'Élysée assure que pour l'heure, il n'y a pas de calendrier sur l'allègement des restrictions. Le ministre de la Santé ne s'est pas risqué à faire des prévisions. "On croise les doigts", a déclaré Olivier Véran, lundi 1er mars. Une stratégie des autorités qui devient de plus en plus difficile à interpréter.

En d'autres termes, c'est le signe que le gouvernement n'est pas totalement maître de son destin. La réalité du virus rattrape l'exécutif : les chiffres s'aggravent fortement en particulier dans 20 départements, placés sous surveillance renforcée. Par ailleurs, les restrictions sont de moins en moins acceptées par la population, près d'un an après le début de la pandémie de Covid-19. De fait, "le métro-boulot-dodo devient insupportable", rappelle un conseiller ministériel.

"Nous avons un mois de Mars très difficile devant nous"

Malgré les circonstances, le gouvernement tente de montrer qu'il y a une lumière au bout du tunnel : le retour des beaux jours et l'accélération de la vaccination devraient normalement freiner le virus. Mais il s'agit là de solutions à moyen-terme.

Avant cela, "nous avons un mois de Mars très difficile devant nous", selon un élu de la majorité. Les mesures actuelles peuvent-elles être suffisantes pour passer ce mois de Mars ? Une question qui sera au coeur des débats prévus mercredi lors d'un Conseil de défense, à l'Élysée.

En bref, le couvre-feu risque de durer encore plusieurs semaines et les restrictions pourront être encore renforcées dans certains départements avec des confinements le week-end. Mais si les chiffres dérapent trop, il y aura un reconfinement, a confié un ministre.

