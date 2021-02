publié le 26/02/2021 à 08:46

Alors que le mois de février touche à sa fin, il faut se souvenir de ce que disait le ministre de la Santé Olivier Véran en janvier sur TF1 : “C’est important que les Français sachent que nous sommes en mesure de vacciner probablement 4 millions de Français d’ici fin février.” Un pari qui n’a pas été tenu. Il y aura bien 4 millions d’injections faites à la fin du mois, mais les doses ont servi en partie à faire la deuxième injection à 1,4 million de personnes. Donc d’ici au 28 février, 3 millions de Français auront reçu une ou deux doses.

Le gouvernement dit qu’il fait ce qu’il peut avec les doses qu'il reçoit et que cela dépend de l’Europe, mais l’organisation est sans doute perfectible. Car la France a reçu au 22 février 7,7 millions de doses et n’en a utilisé que 4 millions, il en reste donc encore beaucoup dans les frigos. Notre pays a choisi de donner la priorité aux Ehpad, le public le plus difficile d’accès car il ne se déplace pas. Pour eux, on peut parler de promesse tenue : plus de 80% des résidents ont été vaccinés et on commence à en voir les résultats. Le nombre de cas chez les plus de 80 ans et d’hospitalisations est en baisse.

Olivier Véran avait aussi annoncé que la totalité des Français qui le souhaitent serait vaccinée fin août. Avec le début de la vaccination chez les médecins, en entreprise, et la montée en puissance des livraisons, le gouvernement prévoit l’injection de 16 millions de doses en mars, 35 en avril et 130 entre mai et juin. Si les laboratoires n’ont pas de retard, l'objectif de vacciner toute la population adulte qui le souhaite d'ici la rentrée semble donc encore possible.

Royaume-Uni - La reine d’Angleterre Elizabeth II, 94 ans, qui a déjà reçu deux injections de vaccin, a encouragé les Britanniques à se faire vacciner lors d’une visioconférence avec les professionnels de santé.

Val-d’Oise - Le commissariat de Sarcelles a été attaqué au mortier d’artifice par une trentaine d’individus jeudi soir, visiblement à la suite d’une interpellation qui s’est mal passée. Aucun blessé n’est à déplorer et six personnes ont été arrêtées.

People - Les deux chiens de Lady Gaga ont été volés par des cambrioleurs, qui ont blessé par balles le gardien des animaux. La chanteuse offre une récompense de 500.000 dollars à celle ou celui qui ramènera les deux bouledogues français.