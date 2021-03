publié le 02/03/2021 à 13:27

Toujours considéré comme un recours à droite, Nicolas Sarkozy a fait appel ce lundi de sa condamnation à trois ans de prison dont un an ferme dans l'affaire des "écoutes". Aucune peine d'inéligibilité n'a été prononcée contre lui et pourtant, l'ancien président voit son avenir politique singulièrement bouché. On se demande même s'il n'est pas déjà derrière lui.

On n'imagine pas un candidat condamné en première instance avec une peine aussi lourde se présenter à la présidentielle, même s'il s'appelle Nicolas Sarkozy. Et le calendrier judiciaire est très serré, il faut compter une bonne année pour que le procès en appel soit audiencé, cela nous emmène en 2022, juste avant la présidentielle, peut-être même pendant. "Ça ne change rien, Sarko était déjà cramé", glisse un député.

Cette condamnation est une déflagration pour la droite qui entre en zone de turbulences. "Sarko c'était un dôme doré au-dessus d'un champ de ruines", lâche un conseiller LR. Ce jugement ne fait pas que des malheureux, il laisse le champ plus libre à d'autres candidats pour 2022, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Bruno Retailleau. Certains pour autant à droite ne peuvent pas se résoudre à tourner la page. "Méfiez-vous, Nicolas Sarkozy pourrait revenir encore plus fort", dit un conseiller qui espère son retour pour 2022.

