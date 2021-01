publié le 11/01/2021 à 13:46

C’est un jour sans fin. Il y a un an tout juste, le 11 janvier 2020, la Chine déclarait officiellement le premier mort d'une pneumonie "atypique" dans la région de Wuhan. Désormais, deux villes situées au sud de Pékin viennent d'être mises en quarantaine et en Europe, le variant anglais du virus, beaucoup plus contagieux inquiète, notamment en France dans la ville de Marseille.

L'épidémiologiste de l'Institut Pasteur, Arnaud Fontanet, déclare que c'est "une épidémie dans l'épidémie". À Marseille, la situation est jugée inquiétante car au moins 8 nouveaux cas liés à cette nouvelle version du virus ont été identifiés au sein d'un cluster familial. Ce matin, la première adjointe au maire Michèle Rubirola, se disait même "favorable à un reconfinement, plus efficace qu'un couvre-feu".

C'est en tant que médecin que Michèle Rubirola s'est montrée favorable à un reconfinement sur l'agglomération marseillaise. Elle sait aussi, grâce aux prévisions qui lui ont été communiquées par les marins-pompiers, qu'il faut s'attendre d'ici une dizaine de jours à un nouveau pic épidémique.

De son côté, le maire Benoît Payan ne veut pas aller trop vite. C'est une décision qui doit revenir à l'Etat. Les marins-pompiers sont repartis sur le terrain pour tenter de trouver de nouveaux cas de variants britanniques.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - La France entre dans une semaine cruciale. Dans un avenir proche, on devrait connaître l'ampleur du contrecoup des fêtes de fin d'année. Le variant anglais hautement contagieux inquiète, car il a été détecté dans sept régions sur 13.

Environnement - Emmanuel Macron défend la biodiversité dans le sommet "One planet". Il a rendu hommage à Georges Pernoud, le présentateur de l'émission Thalassa, décédé ce lundi à l'âge de 73 ans.

Faits divers - Une automobiliste a été tuée à Bayonne par un policier, elle venait de forcer un barrage. L'IGPN enquête sur ce drame.