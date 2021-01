publié le 11/01/2021 à 09:00

Il y a un an, le 11 janvier 2020, Pékin annonçait le décès de la première victime connue du nouveau coronavirus à Wuhan, dans le centre de la Chine. La mort de cet homme sera suivie de 2 millions de décès recensés à l'échelle mondiale.

La capitale chinoise est à nouveau placée en état d'alerte : sur la route des stations d'hiver, les autoroutes sont désertes. Des policiers en tenue Covid barrent les principaux accès et sur les routes secondaires, des agents municipaux empêchent les habitants de rentrer et de sortir de la province après la découverte d'une centaine de nouveaux malades.

"Nous sommes en état d'alerte 24h/24h pour assurer la sécurité de la population et éviter que le virus ne se répande", explique un agent. Ce gardien, membre des comités de quartiers, a repris son poste, le même que l'an dernier lorsque l'épidémie se déclarait dans le pays.

À Pékin, la vie reste suspendue alors qu'elle était revenue à la normale depuis six mois : les districts au nord sont à nouveaux isolés après la découverte de nouveaux cas. Traçage, dépistage et isolement, au grand désespoir de cette jeune femme. "Je croyais que c'était fini mais ces nouveaux cas nous ont pris de court", déplore-t-elle. Le gouvernement chinois appelle la population à rester chez elle autant que possible et invite à la prudence. "Je ne m'inquiète pas trop, la seule chose importante, c'est de penser à bien se protéger", explique un père de famille discipliné.

Quelles sont les restrictions ?

Les commerces, les bars, les cinémas et restaurants sont toujours ouverts mais le port du masque reste obligatoire. Il faut scanner partout un QR code de santé avec son téléphone portable, une application de traçage plutôt bien acceptée par la population.

Au total, 9 millions de personnes ont été vaccinées par les autorités. À Pékin, des bâtiments ont été réquisitionnés pour accélérer la campagne de vaccination avant le Nouvel an chinois qui se déroulera dans un peu plus d'un mois. La quarantaine obligatoire pour les personnes venant de l'étranger a été portée de deux à trois semaines.