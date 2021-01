publié le 07/01/2021 à 18:28

La France prend "très au sérieux" la menace du variant anglais du coronavirus. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont fait part de leur inquiétude liée à l'évolution de la situation au Royaume-Uni lors du point presse hebdomadaire du gouvernement sur l'évolution de l'épidémie ce jeudi 7 janvier.

"La flambée de cas que connait ce pays pourrait être due à l'apparition d'une souche variante du virus. Un autre est également apparu en Afrique du Sud. Si ces nouvelles souches virales semblent être encore peu répandues dans notre pays, elles pourraient être davantage contagieuses", a affirmé le premier ministre Jean Castex.

"Nous avons immédiatement agi pour empêcher le plus possible que ces virus se propagent sur notre territoire : nous avons décidé le 20 décembre dernier de fermer les frontières avec le Royaume-Uni et cette mesure sera prolongée jusqu'à nouvel ordre", a ajouté le premier ministre.

A ce jour, 19 cas du variant britannique du Covid-19 ont été détectés en France, a rappelé le ministre de la Santé, Olivier Véran, dont deux clusters à risque, un en Île-de-France, un autre en Bretagne. "Nous nous attendons à en identifier davantage", a précisé le ministre, évoquant la possibilité de prendre "des mesures supplémentaires s'il venait à se diffuser sur le territoire national" une perspective que les autorités souhaitent "éviter à tout prix".

En l'état, "tous les laboratoires, les centres de recherche et Santé Publique France sont mobilisés pour traquer ce variant", a indiqué le ministre. Jeudi et vendredi, tous les tests PCR douteux pouvant suggérer la présence du variant anglais seront analysés sur des plateformes de séquençage génétique pour démembrer le nombre précis de cas de ce variant présents à date sur le territoire aujourd'hui et demain. Une surveillance accrue sera aussi menée dans les écoles avec des opérations de dépistage. Et toute personne venant de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud devra présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant le départ.

Olivier Véran a indiqué que le variant anglais est "plus contagieux de l'ordre de 40% à 70% que le variant que nous connaissons en France" et qu'il donnerait "les mêmes type de symptômes sans davantage de cas grave, mais comme il est plus contagieux, les cas graves sont plus nombreux". Cette souche serait aussi plus contagieuse pour les enfants mais ne donnerait pas lieu à davantage de formes graves d'infection au Covid-19.