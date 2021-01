Georges Pernoud, présentateur historique de "Thalassa", est mort

publié le 11/01/2021 à 07:02

Il aura présenté plus de 1.700 émissions pendant plus de 40 ans à la barre de Thalassa, le célèbre magazine de la mer de France 3. Georges Pernoud est décédé à l'âge de 73 ans, a annoncé sa famille à l'AFP ce lundi 11 janvier.

"Il est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie", a annoncé sa fille Fanny Pernoud à l'AFP. Georges Pernoud avait créé ce magazine à la longévité exceptionnelle en 1975 et l'a animé de 1980 à 2017, sur FR3 devenu ensuite France 3.

"Voilà, ces 42 années passées à bord de Thalassa ont d'abord été pour moi un immense plaisir. Celui de vous faire partager les beautés du monde maritime et les histoires d’hommes et de femmes qui vivent la mer au quotidien", a confié le présentateur à la fin du programme en juillet 2017, avant de poursuivre : "J’ai eu le sentiment d’avoir été un homme privilégié, d’avoir eu beaucoup de chance. Cette aventure est aussi collective. Elle n’aurait pas pu se faire sans une formidable équipe de passionnés, qu’ils soient journalistes, réalisateurs, cameramen, producteurs et tous ceux que vous ne voyez jamais mais qui œuvrent en coulisses pour vous proposer les plus belles des émissions. Ce soir, je tiens à les remercier tous, ainsi que les dirigeants du service public qui ont cru en Thalassa."