Faute de traitement, il faut tenir, alors que le pic de l'épidémie de coronavirus en France arrivera dans les prochains jours. Les hôpitaux du Grand-Est continuent d'évacuer des patients : un Airbus de l'armée de l'air a décollé d'Istres ce mardi 31 mars, pour soulager les établissements de la région. Deux TGV sanitaires seront affrétés mercredi 1er avril pour la première fois de Paris vers la Bretagne. Mais il y a aussi tous ces patients qui sont suivis à distance : la plateforme Covidom s'occupe de ces confinés si particuliers.

Des dizaines de bénévoles, des professionnels de santé assurent à distance au téléphone le suivi de malades du Covid-19. Julien, étudiant en médecine de 23 ans, vérifie par exemple l'état de santé d'une femme diagnostiquée par son généraliste et confinée à domicile. "On regarde si les patients sont fébriles ou s'ils font des épisodes de malaise", explique-t-il."Beaucoup de malades sont inquiets : on essaie de les rassurer au maximum".

Via cette application smartphone lancée par l'AP-HP, les malades prennent leur pouls, leur températures et remplissent un questionnaire deux fois par jour. En cas de problème, ce dispositif génère automatiquement des alertes, vérifiées par Anaïs Lemoine, médecin spécialiste. "On n'a pas le patient sous les yeux donc il faut faire la part des choses entre les vraies détresses et les formes graves de contamination".

Des centaines de nouveaux patients s'inscrivent chaque jour. Le Professeur Patrick Jourdain, responsable de cette plateforme, explique que le calcul du nombre de patients "qui ont été inclus les jours précédents" permet de savoir combien de groupes composés "d'intervenants et des médecins de toutes les spécialités médicales" devront être déclenchés.

Il s'agit de "la plus grande expérience mondiale actuelle de surveillance" de patients contaminés par le coronavirus. Actif 7 jours sur 7, ce système pourrait être prochainement déployé dans d'autres hôpitaux du pays touchés par la pandémie.

Santé - NG Biotech, une PME bretonne implantée à Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine), commercialise ce mardi 31 mars un test sanguin rapide : une simple goutte de sang suffit pour délivrer des résultats en une quinzaine de minutes.

Coronavirus - Système D pour certains professionnels de santé qui peinent encore à trouver du matériel médical. Blouses agriculteurs, lunettes de bricolage, tabliers d'artisans... À Rouen, les soignants vont à la quête d'équipements de protection.

Education - Faute d'équipement, 5 à 8% des étudiants ont disparu des radars depuis que les cours sont organisés à distance. Le Ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé un accord avec La Poste pour garder le lien entre les professeurs et les étudiants.