Coronavirus : Darmanin lance un appel aux dons pour aider les entreprises

publié le 31/03/2020

Soutenir les soignants, aider les agriculteurs, sans oublier les entreprises. C'est le message lancé par Gérald Darmanin dans Le Figaro, ce mardi 31 mars. "Beaucoup de particuliers ou d’entreprises nous demandent comment participer et nous aider", explique-t-il.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics lance ainsi un "grand appel à la solidarité nationale". Une plateforme de dons va être mise en place prochainement, en début de semaine prochaine, précise-t-on au ministère. "Pour ceux qui le peuvent, notamment pour les entreprises dont l’activité continue ou qui sont le moins affectées, c’est une façon d’apporter leur contribution à l’effort de solidarité de la nation envers ceux qui sont dans les situations économiques les plus difficiles", ajoute Gérald Darmanin au Figaro.

Une annonce vivement critiquée par Jean-Luc Mélenchon. Sur Twitter, le député La France insoumise des Bouches-du-Rhône tacle le ministre de l'Action et des Comptes publics. "Darmanin fait la manche au lieu de rétablir l'ISF. C'est un test pour mesurer la capacité d'indignation du pays", écrit-il. Au ministère, on insiste sur le fait que plusieurs Français et entreprises ont fait part de leur souhait de contribuer à l’effort national. "La solidarité peut aussi passer par des contributions volontaires et pas toujours par l’impôt, surtout dans des périodes exceptionnelles", glisse-t-on.

#Darmanin fait la manche au lieu de rétablir l'ISF. C'est un test pour mesurer la capacité d'indignation du pays ? — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 30, 2020