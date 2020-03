publié le 26/03/2020 à 13:26

Emmanuel Macron l'a annoncé lors de sa deuxième allocution, le France est en guerre. Alors que le pays entame sa deuxième semaine de confinement, le bilan des victimes du coronavirus ne cesse de s'alourdir. Pour faire face à l'épidémie, de nouvelles mesures sont mises en place, appelant à un effort de solidarité de la part de tous.



L'hôpital militaire de Mulhouse a accueilli ce mardi 24 mars son premier patient atteint du Covid-19, rapporte 20 minutes. Ils sont d'ordinaire construits sur des terrains de guerre, mais pour la première fois en France, un hôpital militaire destiné à accueillir des civils a donc été bâti sur le parking de l'hôpital Emilie-Muller. Son objectif est de soulager ce dernier, débordé par la multiplication de patients atteints du Covid-19 et le manque de lits de réanimation.

Participer à "l'effort de guerre"

Pour pallier cet engorgement, un TGV médicalisé a également été mis en place dans le Grand Est, premier foyer de contamination en France, selon le Parisien. Ce train médicalisé a été affrété ce jeudi 26 mars pour permettre d'évacuer vingt patients de la région, afin de les transporter vers les Pays de la Loire.

Un TGV médicalisé évacue d'Alsace, 20 patients atteints du coronavirus. Crédit : SNCF J.Groissard

Chacun peut participer à l'"effort de guerre" et apporter sa pierre à l'édifice. C'est ce que plusieurs usines ont décidé de faire. Face à la pénurie de gel hydroalcoolique et de masques, les producteurs officiels ne suffisent plus. Alors, certains industriels bouleversent leur outil de production pour confectionner des produits devenus vitaux, comme des masques et du gel hydroalcoolique.