publié le 26/03/2020 à 16:50

Le club de football parisien qui a fait don, via sa donation, de 100.000 euros au Secours populaire ce mercredi 25 mars, poursuit ses initiatives pour lutter contre le Covid-19 À compter d'aujourd'hui 1.500 maillots exclusifs sont en vente sur la boutique officielle du PSG, afin de soutenir les l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris).



Des maillots à 175 euros l'unité avec lesquels le club espère récolter 250.000 euros. Une somme qui sera intégralement reversée aux hôpitaux de Paris. "La lutte promet d’être longue et le Club souhaite contribuer à leur offrir une aide concrète pour répondre à leurs besoins prioritaires, se reposer, se restaurer et partager quelques moments de réconfort avec leurs proches" a déclaré le PDG du club, Nasser Al-Khelaifi, dans le communiqué.

Sur la nouvelle tunique le slogan "Tous unis" vient remplacer le sponsor habituel au centre du maillot. Sur les manches deux bagdes : l'un avec le logo du club et les mots "Protect" et "Respect", et l'autre en hommage l'AP-HP. Le maillot a également perdu ses traces de sponsoring pour l'occasion, mis à part celui de l'équipementier. Dans son communiqué le PSG remercie ses partenaires "qui ont souhaité partager leurs droits pour ce dispositif spécial".

Pour faire face à la crise liée au #COVID2019, le @PSG_inside poursuit sa mobilisation en soutien aux personnels soignants.



Le Club met en vente dès aujourd'hui sur sa boutique en ligne officielle un maillot « 𝐓𝐎𝐔𝐒 𝐔𝐍𝐈𝐒 » associant ses couleurs à celles de de l’@APHP.🏥 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 26, 2020

De nouvelles initiatives à venir

Une initiative qui n'a pas manqué de ravir les hôpitaux de Paris, très touchés par ce geste, comme en témoigne Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP : "Nous nous réjouissons de ce beau geste. Le Paris Saint-Germain en renfort des hôpitaux de Paris ! Un carton blanc pour ce grand club qui vient soutenir les blouses blanches ! On mouille la blouse ! Ils savent ce que cela veut dire. Notre but : sauver le plus de vies".

Et si cette récolte semble faire mouche, le directeur du club Nasser Al-Khelaifi a laissé entendre dans son communiqué que ce partenariat ne serait qu'un début : "La vente de ce maillot unique est un premier engagement en faveur des professionnels de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. D’autres initiatives sont en cours et seront annoncées dans les jours qui viennent".