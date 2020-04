Confinement : comment les vacances de printemps vont-elles se dérouler ?

publié le 31/03/2020 à 10:12

L'école à la maison, même pendant les vacances ? Compte tenu du principe de "continuité pédagogique" cher au gouvernement en cette période de confinement, Jean-Michel Blanquer a détaillé lundi 30 mars ce qu'il attendait des élèves et professeurs pour les vacances de printemps. Au programme : soutien scolaire pour les élèves les plus en difficulté, lecture pour les autres.



"Pendant la période des vacances de printemps, zone par zone, les professeurs ne seront pas au travail avec les élèves", a insisté le ministre de l'Éducation nationale sur Europe 1. "En revanche, on va proposer du soutien scolaire aux élèves qui peuvent en avoir besoin, car on a des élèves qu’on n’a pas pu atteindre" malgré la continuité pédagogique assurée ces deux dernières semaines, a-t-il ajouté.

Pour organiser ces sessions de soutien scolaire, Jean-Michel Blanquer compte sur le volontariat des professeurs. "On va proposer à ceux qui le veulent de pouvoir avoir un lien individuel avec certains élèves qu’on aura ciblé auparavant comme des élèves ayant vraiment besoin de ça", a-t-il expliqué. Un dispositif qu'il souhaite renouveler pendant les vacances d'été pour que les élèves puissent passer au niveau supérieur sans difficultés.

Encouragement à la lecture

La continuité pédagogique assurée par les professeurs donne lieu à une utilisation massive des écrans. C'est pourquoi Jean-Michel Blanquer souhaite encourager les élèves à lire pendant la période des vacances de printemps. Mais pas de panique : "c'est important qu'il y ait de vraies vacances", a insisté le ministre.

Selon le calendrier, les vacances de printemps de la zone A commenceront samedi 18 avril, soit trois jours après la fin supposée du confinement, jusqu'au 4 mai, date de réouverture des établissements scolaires. Pour la zone B, les vacances sont prévues du 11 avril au 27 avril, et pour la zone C, du 4 avril au 20 avril. Un programme encore incertain puisqu'il "dépend de l'épidémie", a averti Jean-Michel Blanquer.