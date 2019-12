publié le 07/12/2019 à 09:07

La recette facile et sans gluten du cake aux fruits confits est un classique ces célébrations de fin d’année. Ce cake est très tendre avec de la poudre d’amande, parfumé à la vanille, et garni de morceaux de fruits confits à l’intérieur.

La poudre d’amande tient lieu de farine dominante dans cette recette. Sa grande quantité permet de ne pas utiliser de gomme xanthane ou guar. Pleine de qualités nutritives, la poudre d’amande est riche en protéines et en fibres. Elle est riche en vitamines B1, B2, B3, B9 et E, ainsi qu’en minéraux tels que le manganèse, le magnésium, le calcium, le cuivre, le phosphore, le fer et le zinc. Par l'huile qu'elle contient naturellement, elle permet de réduire la quantité de matière grasse par rapport à une recette classique. Elle apporte de la texture au cake et le rend fondant en bouche.

La farine de millet est ici utilisée en petite quantité, juste ce qu’il faut pour donner à ce cake une belle couleur dorée et mettre en valeur les fruits confits. Le millet est une céréale extrêmement digeste très peu allergène. Cette farine est riche en vitamine A, phosphore, magnésium et zinc. Elle possède une délicat goût de noisette qui s’harmonise parfaitement avec la poudre d’amande. Réunies ensemble, ces deux farines donnent une superbe couleur or qui met en valeur la teinte des graines de vanille et celle des fruits confits.

Ingrédients :

- 90 g de poudre d’amande

- 15 g de farine de millet

- 70 g de farine de riz demi-complet

- 55 g de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

- 2 cuillères à café de poudre à lever

- 1 cuillère à café de sel fin

- 1 cuillère à café de poudre de vanille (ou 2 c. à café d’extrait de vanille)

- 170 g de beurre doux, à température ambiante

- 180 g de sucre de canne blond

- 4 œufs

- 3 cuillères à soupe de sucre glace (pour le glaçage)

- 6 cerises confites

- 6 lamelles de citrons confits

- 8 lamelles d’oranges confites

- 150 g de macédoine de fruits confits

- Optionnel : pour les plus gourmands, vous pouvez ajouter 2 cuillères à café de rhum, à verser à la fin dans les ingrédients humides.

Les ingrédients pour le cake au fruits confits sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 170°C et chemiser un moule à cake (26x10,5 cm)

- Dans un saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : la poudre d’amande, les farines, la fécule, la poudre à lever, le sel et la vanille en poudre.

- Battre au robot le beurre et le sucre jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Ajouter les œufs l’un après l’autre en s’assurant de leur bonne incorporation entre chaque addition.

- Verser alors le mélange des ingrédients secs.

- Ajouter la macédoine de fruits confits et mélanger à l’aide d’une spatule ou cuillère en bois pour ne pas les abîmer ; la puissance du robot risque de les briser.

- Verser dans le moule et cuire 50 à 60 minutes selon la puissance du four. Vérifier la cuisson avec une pique en bois qui, plantée au centre du cake, doit ressortir sèche.

- Laisser refroidir 10 minutes avant de démouler puis laisser complètement refroidir avant de décorer (environ 1 heure).

- Dans un bol, mélanger le sucre glace avec 2 à 3 cuillères à café d’eau pour fabriquer le glaçage. Décorer le dessus du cake avec le glaçage et décorer immédiatement avec les fruits confits : le glaçage permet aux fruits confits de bien coller.

La recette facile et sans gluten du cake aux fruits confits Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

