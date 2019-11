Sans gluten : la recette facile du gâteau fondant "mendiant" au chocolat noir

publié le 23/11/2019 à 09:04

Ce gâteau au chocolat "mendiant" sans gluten est composé de très peu d’ingrédients, par ailleurs très faciles à trouver. La fécule de maïs lui apporte un fondant incomparable, qui fait penser au cœur d’un truffe au chocolat.

Le "mendiant" était à l’origine un palet de chocolat décoré de fruits secs représentant les quatre ordres mendiants du Noël provençal, où chaque fruit représentait la robe de chaque congrégation du XIIe siècle.

Les Augustins, dont la robe est noire-pourpre, sont représentés par les figues sèches. Les Carmes, dont la robe est marron, sont représentés par les noisettes. Les Dominicains, dont la robe est blanche, sont représentés par les amandes émondées. Les Franciscains, dont la robe est brune, sont représentés par les raisins secs.

Aujourd’hui, on y ajoute les fruits secs que l’on aime et qui apportent un peu de couleurs, et souvent quelques agrumes confits. C’est typiquement le dessert qui stimule la créativité de chacun. Le proposer en gâteau fondant le rend encore plus gourmand.

Ce gâteau "mendiant" doit être complètement refroidi pour bien se découper Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 200 g de chocolat noir pâtissier

- 80 g de beurre doux

- 150 g de sucre de canne blond

- 3 oeufs

- 60 g de fécule de maïs

- 30 g de cacao noir pâtissier en poudre

- ½ cuillère à café de cannelle

- ½ cuillère à café de vanille

- ½ cuillère à café de sel fin

- Pour les fruits secs : 30 g d’amandes, 30 g de pistaches décortiquées, 45 g de noisettes, 25 g de noix (et tous ce que vous aimez : raisin, orange confites, figues sèches...)

- 70 g de pépites de chocolat

- 40 g de pépites "chunks" (ici 3 chocolats)

- 2 cuillères à café de fleur de sel

Les ingrédients pour le gâteau fondant "mendiant" sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 180°C ; chemiser un moule, ici carré de 22 cm par côté.



- Faire fondre au bain marie le chocolat pâtissier avec le beurre. Un fois le mélange onctueux, ajouter le sucre. Bien mélanger pour qu’il se dissolve. Verser la cannelle et la vanille.



- Retirer du feu. Verser les œufs l’un après l’autre en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition.



- Tamiser alors ensemble au-dessus de la casserole la fécule et la poudre de cacao, et bien mélanger avec une spatule en silicone.



- Verser dans le moule en lissant éventuellement. Décorer avec les fruits secs, les pépites de chocolats de différentes tailles et saupoudrer le tout de fleurs de sel.

Sans gluten: le gâteau fondant au chocolat noir "mendiant" avant d'être enfourné, la fleur de sel relève sa saveur du chocolat noir Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

