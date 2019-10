Sans Gluten : la recette facile du gâteau poire-amande-chocolat

publié le 05/10/2019 à 10:05

Voici une recette simple, tant pour trouver les ingrédients que pour la préparation, qui se révèle être terriblement gourmande. Un gâteau idéal en pleine saison des poires. La brillance et la rondeur des poires s'opposent à l'intensité du chocolat noir : voilà un superbe dessert à poser sur la table.

La poudre d’amande est naturellement sans gluten. Elle est dans ce gâteau la base de l’appareil, rehaussée de chocolat noir. La poudre d’amande est très riche en protéines et en fibres. Elle contient également des vitamines, notamment B1, B2, B3 et B9 ainsi que de la vitamine E. Elle possède en outre la particularité d’apporter un sentiment de satiété.

Le chocolat noir, lui, est très riche en magnésium et en antioxydant. Le beurre peut parfaitement se remplacer par de l’huile de coco dans cette recette pour les personnes intolérantes au lactose ou vegan. Choisissez-la désodorisé car il y a déjà les saveurs de l’amande, du chocolat et de la poire qui s’harmonisent ensemble. Le parfum du coco serait alors de trop.

Enfin, la poire est un fruits très riche en fibres et en antioxydants. Tous les ingrédients de ce gâteau sont simples et se trouvent facilement dans n'importe quel supermarché. Il peut également se faire avec des poires aux sirops quand ce n'est plus la saison.

Ingrédients :

- 100 g de poudre d’amande

- 100 g de beurre

- 100 g de chocolat noir pâtissier

- 100 g de sucre de canne blond

- 3 œufs

- 1 pincée de sel fin

- 4 ou 5 belles poires selon leur taille. Choisissez-les de même taille pour l’unité de cuisson

- 1 cuillère à soupe de confiture de poire (ou d’abricot)

- 20 g d’amandes effilées

Préparation:

- Beurrer un moule de 25 cm de diamètre et chemiser le fond du moule.



- Préchauffer le four à 175°C.





- Faire fondre doucement au bain-marie le beurre et le chocolat ensemble. Garder de côté.



- Séparer les blancs d’œufs des jaunes. Verser les jaunes dans un saladier, les blancs dans un autre.





- Dans le saladier des jaunes d’œufs, verser le sucre et battre ensemble jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Tamiser au-dessus la poudre d’amande et mélanger à l’aide d’une spatule. La texture est épaisse, c’est normal. Verser alors doucement le chocolat et beurre fondu, et mélanger délicatement.





- Monter les blancs d’œufs en neige avec une pincée de sel. Ajouter ces blancs à l’appareil chocolaté, en mélangeant toujours dans le même sens pour de pas “casser“ les blancs. L’appareil à gâteau est alors souple. Verser dans le moule.



- Peler les poires, couper les extrémités (la petite tige et les minuscules feuilles du fond), couper en deux et vider le centre avec les pépins (à l’aide d’une petite cuillère).



- Déposer les demi-poires sur l’appareil chocolaté. Saupoudrer le gâteau d’amandes effilées.



- Enfourner 40 minutes en faisant une rotation du moule à la moitié du temps de cuisson.



- Le gâteau juste sortie du four, faire chauffer la confiture pour qu’elle fonde un peu et glacer, à l’aide d’un pinceau à pâtisserie les poires pour qu’elles brillent.



- Déguster...

