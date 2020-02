Journée contre le cancer : 4 conseils pour diminuer les risques

publié le 04/02/2020 à 14:27

"Il n'y pas de vie sans cancer possible. C'est théoriquement impossible." Le président de la Ligue contre le cancer, Axel Khan, dresse un constat sans appel : le cancer ne sera pas éradiqué, et même si la médecine progresse, cela n'empêchera pas des personnes de tomber malades. En revanche, "40 % des cancers sont évitables" selon le cancérologue, interrogé sur RTL.

Axel Khan a notamment défendu le vaccin contre le papillomavirus pour les jeunes femmes et les jeunes hommes, qui devrait être selon lui obligatoire. "En Australie, où la protection vaccinale est très élevée, il n'y a plus d'infections de l'utérus des femmes par papillomavirus, a-t-il expliqué. Or, comme c'est toujours une infection qui se complique de cancer, on peut imaginer que le cancer du col de l'utérus disparaîtra en Australie."

Mais le spécialiste a pointé d'autres facteurs de risque sur lequel chacun peut agir : "Le tabac, ce sont 46.000 cancers. L'alcool, ce sont 16.000 morts de cancer. L'obésité et la mauvaise alimentation, ce sont 5.000 à 7.000."

1. Arrêter de fumer

"Globalement, on considère que plus de 30 % de l'ensemble des cancers dépendent du tabac", estime la Ligue contre le cancer. Fumer augmente considérablement les risques de cancer du poumon, mais aussi de cancer du larynx, des bronches et de la bouche. Le tabac favorise aussi le développement de nombreux autres cancers, comme dans les systèmes digestifs et urinaires, le col de l'utérus, les reins...

Pour arrêter de fumer, il existe de nombreuses solutions, le plus simple est d'en parler avec votre médecin traitant. Il pourra notamment vous conseiller sur les substituts nicotiniques à vous procurer pour éviter le manque, voire vous orienter si nécessaire vers un spécialiste. Il existe aussi des méthodes alternatives comme l’acupuncture ou l'hypnose qui peuvent aider à sauter le pas. Le site tabac-info-service.fr peut vous orienter.

2. Diminuer sa consommation d'alcool

Si l'on en croit l'Institut national du cancer, "l'alcool représente la deuxième cause évitable de mortalité par cancer, responsable chaque année de 28.000 nouveaux cas." Il est classé comme un cancérogène par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). Il est cité notamment comme cause des cancers du sein, du côlon et du rectum, de la bouche et du pharynx, du foie, de l’œsophage et de l'estomac.



La recommandation est de 2 verres maximum par jour et pas tous les jours. Le maximum est fixé à 10 verres par semaine, ce qui signifie un minimum de deux jours sobres par semaine. Cette recommandation est destinée à réduire les risques, non les annuler : même à faible dose, l'alcool augmente les risques de cancer.

3. Mieux manger

Une étude parue en septembre 2018 dans la revue en ligne Plos Medecine a prouvé qu'une mauvaise alimentation augmente le risque de cancer. On cite souvent les charcuteries au nitrite comme responsable de cancer. Mais les chercheurs ont établit que globalement, plus le score nutritionnel des aliments est mauvais, plus le risque de cancers est élevé. Ils se sont pour cela appuyé sur le Nutri-score, un étiquetage de A à E qui évalue la qualité des aliments.

Les recommandations nutritionnelles pour la prévention des cancers Crédit : Institut national du cancer

Il est donc conseillé de privilégier les aliments ayant un Nutriscore A ou B, et d'éviter les moins bien notés. Si le Nutriscore n'est pas affiché, il existe des applications qui permettent d'évaluer la qualité des aliments. Le bon sens le permet aussi : préférer les produits frais aux produits transformés, évitez le gras, le sucre et le sel. Privilégiez aussi une alimentation équilibrée et variée, riche en fruits et légumes.

4. Faire du sport et bouger

Selon l'Institut national du cancer, plus de 5 % des cancers sont attribuables au surpoids ou à l'obésité. Il s'agit principalement de cancers du sein et de cancers colorectaux. Une étude publiée dans le journal de l'Institut national du cancer américain estime que la sédentarité augmente de 24 % les risques d'avoir un cancer du côlon, de 32 % d'avoir un cancer de l'endomètre, et de 21 % d'avoir un cancer du poumon.



Évitez donc au maximum la sédentarité. Les recommandations officielles sont de 30 minutes d'activité physique par jour au minimum. Préférez les escaliers à l'ascenseur, la marche à pied ou le vélo aux transports en commun ou à la voiture. Le mieux, bien sûr, est de pratiquer un sport régulièrement.