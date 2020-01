L'hypnose dans les affaires criminelles : Cécile Bourgeon retrouvera-t-elle où elle a enterré sa fille Fiona ?

publié le 06/01/2020 à 21:48

Nos invités

Bruno Fuligni, écrivain, historien maitre de conférence à Sciences Po. Son dernier ouvrage : « Mes dossiers secrets (Crimes, faits-divers, espionnage) » paru chez Flammarion

Renaud Portejoie du barreau de Clermont-Ferrand, avocat de Cécile Bourgeon.

Evelyne Josse, psychologue, hypno-thérapeute et psycho-traumatologue.

Général François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN et commandant du Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale de 2009 à 2018, professeur de criminalistique et de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise.