Journée mondiale contre le cancer : 4 femmes témoignent sur RTL

publié le 04/02/2020 à 05:00

La Journée mondiale de lutte contre le cancer a lieu tous les 4 février et est consacrée à la prévention, la détection et le traitement du cancer.

Dans le podcast Les Combattantes, Lili Sohn, Aurélie Lamy, Viviane et Géradine Dormoy sont d'âges et d'horizons différents atteintes du cancer du sein et racontent leur expérience. Le premier épisode est consacré au jour où ces quatre femmes ont appris qu'elles étaient malades. Chacune a vécu cet instant et les jours qui ont suivi différemment.

Après l'annonce, les femmes doivent surmonter une nouvelle épreuve, racontée dans le deuxième épisode : voir leurs corps changer. Une période difficile que certaines encaissent, quand d'autres baissent les bras. Gérer le réactions des autres, continuer à aller au travail, essayer de mener sa vie normalement malgré le cancer... Le troisième épisode évoque la difficulté du regard que l'on porte sur soi tout comme celui de ses proches.

Enfin, la délicate étape d'après-cancer est évoquée dans le quatrième épisode du podcast. Il faut se réapproprier un quotidien qui était rythmé par la maladie, qui s'accompagne souvent par la peur de la récidive.

Les Combattantes est un podcast RTL Originals réalisé et présenté par Marielle Fournier, produit en partenariat avec l’association Le cancer du sein, parlons-en !.