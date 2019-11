publié le 01/11/2019 à 12:24

Le 1er novembre marque le début du mois sans tabac pour arrêter de fumer. Une initiative bonne pour la santé et pour les finances puisque le paquet a augmenté en ce jour de Toussaint d'1,30 euro et "passera à 10 euros à la fin 2020 , a annoncé la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur RTL.

"L'augmentation importante" du prix du paquet de cigarettes "permet une diminution tu tabagisme", indique le Docteur Marion Adler, médecin tabacologue à l'hôpital Antoine Beckler de Clamart. Mais d'autres mesures vont dans ce sens selon elle, notamment "le remboursement des substituts nicotiniques et des traitements médicamenteux d'aide à l'arrêt du tabac".

"Plus on est gros fumeur et plus on est dépendant de la nicotine plus les traitements vont marcher", explique-t-elle. Parmi les traitements il y a "le patch qui calme l'envie de fumer sur toute la journée" et "les gommes, les pastilles, le spray buccal, l'inhaleur, qui permettent de calmer l'envie de fumer soudaine". Et il ne faut pas oublier les traitements médicamenteux qui sont aussi efficaces dans l'arrêt du tabac.

La cigarette électronique est-elle une solution ?

"La cigarette électronique est nettement mieux que le tabac", selon le Docteur Marion Adler. "Il ne faut surtout pas mettre de produits toxiques, il faut mettre des e-liquides achetés par les marchands de cigarettes électroniques qui sont obligés de suivre des normes très strictes", alerte-t-elle. Selon des chercheurs anglais, la cigarette électronique est "95% moins dangereuse que le tabac".

Comment ne pas grossir quand on arrête le tabac ?

Pour ne pas grossir quand on arrête de fumer il y a trois choses à faire, précise la médecin : "prendre de la nicotine pour ne pas avoir les fringales manques, faire un peu plus d'activité physiques que l'on faisait jusque-là et manger équilibré".