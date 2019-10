Michel Cymes vous conseille un test pour trouver le sport qui vous convient

publié le 08/10/2019 à 10:45

J’ai déjà eu l’occasion de vous conseiller tel ou tel sport en fonction de vos ambitions et de vos objectifs. Je l’ai surtout fait pour vos enfants mais aujourd’hui, c’est à vous, adultes, que je m’adresse. Et je le fais car je suis tombé sur une initiative intéressante de la Fédération Française de Sports pour tous, qui a en magasin quelque 150 activités différentes à vous proposer et, par conséquent, est consciente que cette offre pléthorique a de quoi nourrir votre indécision et donc votre inaction. C'est un fait, certaines personnes ne font pas de sport car elles ne savent simplement pas lequel choisir.

La FFST propose donc un test, on vous pose 4 questions, vous optez pour 4 réponses parmi celles qu’on vous propose et vous savez dans la foulée quels sports sont faits pour vous. Première question : à quelle fréquence pratiquez-vous une activité sportive ? Vous avez le choix entre : jamais, 1 fois par mois, 1 à 3 fois par mois, 1 à 3 fois par semaine, ou tous les jours… J’ai répondu 1 à 3 fois par semaine.

On vous demande ensuite si vous êtes plutôt indoor (sport à l'intérieur) ou outdoor (en extérieur), j'ai répondu outdoor. Troisième question : vous désirez… Améliorer votre endurance ? Raffermir vos muscles ? Affiner votre silhouette ? Améliorer votre coordination ? Développer votre expression corporelle ? Améliorer votre attention et votre concentration ? Un seul choix est autorisé, moi j’ai opté pour "Améliorer l’endurance".

Rien de plus simple, ni de plus rapide

Quatrième et dernière question : Vous souhaitez pratiquer seul ou en groupe ? J’ai répondu "En groupe". Et ensuite, je clique sur "Valider" et on me suggère devinez quoi ? La marche nordique ! Et dans la foulée, on me propose tout un tas de clubs en fonction de l’endroit où j’habite. Si je change un paramètre et que je préfère par exemple pratiquer en solitaire, on m’explique que le VTT, la course à pied et la randonnée en montagne sont les sports adaptés à ma personnalité et mes envies.



Imaginons que je veuille pratiquer 1 fois par semaine, seul, pour affiner ma silhouette. Je rentre tous les paramètres dans l’ordi et voici la réponse : j'ai le choix entre une séance d’une heure par semaine de gym douce ou des exercices de renforcement. Vous voyez, rien de plus simple ni de plus rapide.

Je vous rappelle que la France organise les Jeux Olympiques en 2024 et qu’il est temps que le pays montre l’exemple. Actuellement, 7 Français sur 10 ne bougent pas assez, d'après un sondage IFOP. Je conseille à tous ceux qui hésitent entre plusieurs activités physiques de faire ce test. Vous le trouverez sur le site sportpourtous.org et vous pourrez enfin choisir entre le char à voile, le kick-boxing et le curling.