INVIT RTL - Vaccination des enfants : Véran ne prendra "aucun risque avec la santé des Français"

Invité sur RTL ce jeudi 18 novembre, Olivier Véran a été interpellé par un auditeur sur la question de la vaccination pour les 5-11 ans. Et le ministre de la Santé ne se montre pas fermé. "Nous attendons le retour indépendante et transparente de l'agence européenne du médicament, qui a reçu les données du laboratoire. Ensuite, vers la mi-décembre, les résultats seront transmis à la Haute-Autorité de santé puis à l'agence du médicament française qui sur la base de ces données s'il faut vacciner les enfants ou non"

Olivier Véran estime donc que le gouvernement saura "fin décembre ou au tout début de l'année 2022" si la vaccination pour les enfants est recommandée. Et le ministre de la Santé préfère attendre d'avoir toutes les réponses avant de trancher, car il ne "veut pas jouer avec la vie des Français. Mais si on nous dit, +vous pouvez y aller, il n'y a pas de complications à la vaccination, ça protège et évite les transissions+, ça serait une bonne nouvelle.

Plusieurs pays comme les États-Unis, Israël et Cuba ont déjà ouvert la vaccination avec des doses spéciales créées par Pfizer. Dernièrement, en France, l'Académie de médecine s'est déclarée "favorable pour les enfants vivant avec des personnes à entourage vulnérable ".