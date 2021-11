Invité de RTL ce jeudi 18 novembre, le ministre de la Santé rappelle que la vaccination est essentielle pour endiguer une possible cinquième vague de coronavirus, alors que le nombre des contaminations augmente en France.

Les personnes vaccinés ont "douze fois moins de risque d'aller en réanimation" et donc d'aller en réanimation déclare Olivier Véran. Les complications "touchent majoritairement les non-vaccinés" a-t-il également ajouté.

"On ne regarde plus le nombre de contaminations, parce que nous sommes vaccinés, 90 % des personnes qui pouvaient l'être, le sont" explique le ministre. Olivier Véran "invite" les 10 % restant à passer le pas pour "se protéger et protéger les personnes autour d'eux". Selon les données du ministère de la Santé, 20.000 contaminations ont été répertoriées ces dernières 24 heures.